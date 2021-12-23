İnsanlığı tamamen yok edebilecek katil robotlar üretildi

ÜLKELER ARASINDA FİKİR AYRILIĞI

Geçtiğimiz günlerde BM'de yapılan toplantıda bu tarz otonom silahların kontrolüne dikkat çekilmişti. Pek çok aktivistte toplatının olduğu gün konuyla ilgili protesto yapmıştı.

Ancak bazı ülkeler yasal bağlayıcılık önerisine şiddetle karşı çıkıyor. Bu karşı çıkmaların başında ise ABD var. ABD, bağlayıcı bir yasa yerine 'davranış kuralları' önerdi.