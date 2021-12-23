İnsanlığı tamamen yok edebilecek katil robotlar üretildi

Dünyanın süper güçleri arasında, dünyanın en güçlü robotlarını üretebilme yarışı gittikçe ölümcül olmaya başladı. Uzmanlar son olarak 'katil' robotlar üretti.
KENDİ KENDİLERİNİ KONTROL EDİYORLAR
Şu anda Çin, Rusya ve ABD'deki askeri bilim insanları tarafından üzerinde çalışılmakta olan bu ölümcül otonom silahlar üzerindeki çalışmalar, geçtiğimiz günlerde Cenevre'deki BM konferasından sonra gün yüzüne çıktı.
Bu 'ölüm makineleri' tamamen kendi konrtollerinde. Öldürmek için yapay zeka ve yüz tanıma gibi teknolojiler kullanıyorlar. Bazı kullanıcılar ise robotları Terminatör filmindeki kötü robot sistemi olan Skynet'e benzetti.
BİRİNİN ÖLÜP ÖLMEYECEĞİNE KARAR VEREBİLİYORLAR
Makinelerden elde edilen son raporlar, her zamankinden daha karmaşık çatışma durumlarından kolaylıkla çıkabildiklerini ve bir kişinin infaz edilip edilemeyeceklerini gösteriyor.
"KATLİAM YAŞANABİLİR"
Konuyla ilgili konuşan bir uzman, "Amazon ve Google gibi teknoloji devlerini bile rahatsız edebilecek algoritmik bir hata şehirleri ortadan kaldırabilir. Herhangi bir teknolojik aksaklık, katlaima sebep olabilir" dedi.
Dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndaki nükleer silahlanma yarışının yıkıcı hatalarını tekralamaması gerektiğini söyleyen uzman, "Distopya yaşanabilir, uyurgezerlik yapmayın" sözlerine yer verdi.
ÜLKELER ARASINDA FİKİR AYRILIĞI
Geçtiğimiz günlerde BM'de yapılan toplantıda bu tarz otonom silahların kontrolüne dikkat çekilmişti. Pek çok aktivistte toplatının olduğu gün konuyla ilgili protesto yapmıştı.
Ancak bazı ülkeler yasal bağlayıcılık önerisine şiddetle karşı çıkıyor. Bu karşı çıkmaların başında ise ABD var. ABD, bağlayıcı bir yasa yerine 'davranış kuralları' önerdi.