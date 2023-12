İnsanlık siyonist çukurunda!

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de Naziler'in toplama kamplarını hatırlatan uygulaması dünyayı dehşete düşürdü. Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı. İsrail Kanal 12 muhabiri tarafından çekilen ve Telegram grubunda paylaşılan son fotoğrafta onlarca kişinin bir çukurda bekletildikleri görüldü. İsrail askerlerinin kontrolünde oldukları görülen kişilerin aynı renkte kıyafetler giymesi dikkat çekti. Daha önceki çıplak tutuklamalara ABD dahil bazı ülkeler tepki göstermişti. İşgalcilerin bu kez bu tepkilerden kaçmak için tutuklulara aynı kıyafetleri giydirdikleri üzerinde duruluyor.Sosyal ağlarda hızla yayılan görüntüyü ABD merkezli New York Times Gazetesi'nin görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler de paylaştı. Toler görüntüleri İsrailli muhabirin yaydığını belirterek söz konusu görüntünün Gazze Şeridi'nin neresinde çekildiğini bilmediğini aktardı. İsrail yönetimi daha önceki görüntüleri "Hamaslılar teslim oluyor" yalanı ile servis etmişti. Ancak BBC ya da Al Jazeera gibi yayın kuruluşlarının incelemelerinin ardından çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklanan Gazzelilerin bölgede yaşayan siviller, çocuklar, yaşlılar, gazeteciler hatta Birleşmiş Milletler çalışanı oldukları belirlenmişti. İsrail'in alıkoyduğu sivillerin akıbetleri hâlâ bilinmiyor.Sosyal medyada İsrail yanlısı bazı hesaplar, daha önceki soyulan, elleri ve gözleri bağlanan Gazzeli sivillerin görüntüleri gibi insanların çukura konulduğu bu son fotoğrafı da "Hamas üyeleri teslim oldu" mesajıyla yayarak algı yapmaya çalıştı. Gazzeli doktor Mustafa Advan, fotoğrafta önde ayakta duran sivillerden birinin meslektaşı ve hocası Doktor Halid Hamoda olduğunu söyleyerek İsrail'in algı oyununu bozdu. Fatma Damla KAYAYERLİ / SABAHİsrailordusu, Gazze'nin kuzeyinde kontrol altına aldığı Cibaliye'de bir mezarlığın ortasından tanklarla geçti. Mezar taşlarının kırıldığı, mezarlığın ortasında yarıklar açıldığını gösteren kareleri Reuters haber ajansı yayımladı.Al Jazeera çalışanı gazeteci Enes eşŞerif, İsrail ordusunun, Gazze'yle ilgili yayınlarını engellemek için Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki ailesinin evini bombalayarak babası Cemal eş-Şerif'i namaz kıldığı sırada öldürdüğünü söyledi. Babasını bir BM okulunun bahçesine gömmek zorunda kaldığını söyleyen Şerif "Haber yapmaya devam edeceğim" dedi. İsrail 7 Ekim'den bu yana 86 gazeteciyi katletti. Harun SEKMEN/7 Ekim'denbu yana Gazze'de zulmü sürdüren İsrail, son olarak bölgeye ulaştırılan yardımlara el koydu. Bir sosyal medya paylaşımında, İsrail askerlerinin Gazze'deki siviller için gönderilen yardım malzemelerini gülerek ateşe verdiği görülüyor. İsrail askerlerinin bayrak çektiği Şeyaya kentinde çekilen görüntülerde işgal ordusu girdikleri dükkânları yağmalıyor. Kentin ortasında ateş yakarak ırkçı şarkılar söyleyerek eğleniyor. Öte yandan İsrail önceki gece Han Yunus'ta aileleri hedef alarak yaptığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinliyi katletti. Onlarca sivili yaraladı.İsrailordusu işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü. Kentin girişlerini askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı. İsrail askerleri Cenin ve kentteki mülteci kamplarında 100 kişiyi tutukladı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 saat hiç durmadan baskınlar düzenledi. Ambulanslara bile silah doğrultarak yol kesti.Al Jazeera haber kanalı, İsrail'in 3 gün önce Gazze'nin kuzeyinde baskın düzenlediği Şadiye Ebu Gazala Okulu'nda bulunan aralarında çocukların da olduğu üst üste yığılmış ceset görüntülerini yayımladı. Görgü tanığı bir kadın "İsrail askerleri içeri girerek bütün erkekleri aldılar, sınıflarda kadınlara ve çocuklara ateş açtılar'' dedi. DIŞ HABERLERİsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurdu. Bir sivil savunma yetkilisi ise Gazze'de yaklaşık 8 bin kişinin kayıp veya enkaz altında kaldığını bildirdi. İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla insan da yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları yaralıların tedavisinin İsrail tarafından engellenmesini raporluyor.Middle East Eye sitesindeki haberde Gazze'de kadınların evlerde kendi kendilerine doğum yapmak zorunda kaldığı aktarıldı. Ebelerin ya da hemşirelerin ellerinde bir kâğıt ve makas ile İsrail'in yoğun bombaları altında elektrikler de olmadan doğumlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Haberde 25 yaşındaki hemşire Nur Moeyn'in anlatımına yer verildi: "Kâğıt makası, plastik kıyafet mandalı ve cep telefonlarının loş ışığı... Bunları kullanarak yeni doğan yeğenimin göbek bağını kestim." Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze'de 55 bin hamile var ve bunların çok zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor" demişti.İsrailbombardımanı devam ederken sağanak yağmur ve su baskınları Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatlarını daha da zor hale getirdi. İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınına kurdukları çadırlara sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, şiddetli yağmur ve soğuk hava karşısında çaresiz kalıyor. Al Jazeera'deki habere göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana evsiz kalan 1.8 milyon kişi kış öncesinde uygun kıyafetler bulmakta zorlanıyor. DIŞ HABERLERGazze Sağlık Bakanlığı'ndan "İsrail güçleri kuşattığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yapmaya devam ediyor. İçeridekilerin hareketlerini engelliyor ve onları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakıyor. Yoğun bakımdaki çocuklara sağlık personeli bakım yapamıyor, süt hazırlayacak su da yok, aşılar tükendi" açıklaması yapıldı. BM'den "Çocukları, yaralıları ve sağlık personelini kurtarmak ve hastaneyi korumak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yapıldı.