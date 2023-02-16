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Giriş Tarihi: 17.2.2023

İnsanlık yıkımdan daha büyük

Türkiye’nin yardımına koşan yabancı kurtarma ekipleri, gittikleri her yerde gözyaşları eşliğinde büyük bir saygıyla karşılanıyor. Görevlerini tamamlayanlar yaşadıkları tecrübeyi “Yıkım da insanlık da büyük” sözleriyle özetledi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnsanlık yıkımdan daha büyük
Deprem bölgesinde katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Japonya, Yunanistan, Çin ve Tayvan ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) yetkililerince düzenlenen törenlerle ülkelerine uğurlandı. Törenlerde ekiplere teşekkür plaketi takdim edildi.
ÇİNLİ gönüllü ekibin lideri Yuan Jiongming, "Çin'de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük. Fakat aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum" dedi.
YUNAN arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı. Ekip Başkanı Ioannis Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk bizi sürekli alkışladı" dedi. Yunan ekibi Atina'ya uçtu.
JAPON ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı. Japonya'da gurbetçiler, dönen arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.
POLONYALI ekip Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı.



'ACINIZ ACIMIZDIR'

POLONYALI Binbaşı Jakup Filip, "Burada büyük bir trajedi var. İnsanlar başkalarını kurtarmak için birbirine kenetleniyor" dedi. Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, "12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk" dedi.
PAKİSTANLI şef Ferhan Halid, "Türk milleti için buradayız. Onların acısı bizim acımızdır" dedi.
TAYVAN'DAN gelen 155 kişilik ekip İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi. Vatandaşlar, alkışlarla teşekkür etti. -

'BÖYLE BEKLEMİYORDUK'

İSPANYOL arama kurtarma ekibi "Böyle bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti" derken, arama kurtarma ekibi Başkanı Salvador Luque, "En zor dönemlerinde bile Türk halkı bize çok cömert ve misafirperver davrandı" dedi.
AVUSTRALYALI gazeteci Allyson Horn, "Afetin büyüklüğü, etkilediği alan açısından tahmin edilemeyecek ve diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta. Depremzedeler, bizi gördüklerinde o kadar zor durumda olmalarına rağmen durumumuzun nasıl olduğunu sorup yemek ve su ikram etmeye çalıştılar" dedi.

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İnsanlık yıkımdan daha büyük
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