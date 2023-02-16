İnsanlık yıkımdan daha büyük

Deprem bölgesinde katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Japonya, Yunanistan, Çin ve Tayvan ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) yetkililerince düzenlenen törenlerle ülkelerine uğurlandı. Törenlerde ekiplere teşekkür plaketi takdim edildi.gönüllü ekibin lideri Yuan Jiongming, "Çin'de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük. Fakat aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum" dedi.arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı. Ekip Başkanı Ioannis Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk bizi sürekli alkışladı" dedi. Yunan ekibi Atina'ya uçtu.ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı. Japonya'da gurbetçiler, dönen arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.ekip Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandıBinbaşı Jakup Filip, "Burada büyük bir trajedi var. İnsanlar başkalarını kurtarmak için birbirine kenetleniyor" dedi. Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, "12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk" dedi.şef Ferhan Halid, "Türk milleti için buradayız. Onların acısı bizim acımızdır" dedi.gelen 155 kişilik ekip İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi. Vatandaşlar, alkışlarla teşekkür etti.gazeteciAllyson Horn, "Afetin büyüklüğü, etkilediğialan açısından tahmin edilemeyecekve diğerleriyle kıyaslama yapılamayacakboyutta. Depremzedeler,bizi gördüklerinde o kadar zor durumdaolmalarına rağmen durumumuzunnasıl olduğunu sorup yemek ve su ikrametmeye çalıştılar" dedi.