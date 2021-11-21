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Giriş Tarihi: 21.11.2021 17:37 Son Güncelleme: 21.11.2021 17:43

İpler gerildi! Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracağı iddia edildi

İHA
İpler gerildi! Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracağı iddia edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna, edindiği istihbarat bilgilerine göre Rusya’nın 2022’de ülkeye yeniden saldıracağını iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov yaptığı açıklamada, "Amerikalı ortaklarımızın da elinde bulunan bilgilere göre 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında. Ocak sonu ya da şubat başı gibi geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler" dedi.

Ukrayna, Rusya hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldıracağını öne sürerek, Rusya'nın bunun için hazırlık yaptığını ve 92 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırlarında dolaştığını ifade etti.

"92 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ UKRAYNA SINIRLARINDA"

Söz konusu istihbari bilgilerin ABD'li istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandığını aktaran Budanov, "Amerikalı ortaklarımızın da elinde bulunan bilgilere göre 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında. Ocak sonu ya da şubat başı gibi geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler" dedi.
İddia edilen Rus saldırısının ne yönlü olacağına dair bilgiler de veren Budanov, "Havadan ve karadan saldırılar düzenlenecek. Tanklı saldırılar da planlanıyor. Odessa ve Mariupol şehirlerinde ise hava ve kara destekli çıkarma operasyonları düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, UKRAYNA'YA AİT BAZI BÖLGELERİ İŞGAL ETMİŞTİ

Rusya, 2014 senesinde Ukrayna içindeki iç karışıklığı fırsat bilerek ülkenin doğusundan başlayan bir saldırı düzenleyerek Ukrayna'ya ait bazı bölgeleri işgal etmişti.

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İpler gerildi! Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracağı iddia edildi
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