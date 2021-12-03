İpler iyice gerildi: Ukrayna tarih verdi! Tüm senaryolara hazırız

GELECEK YIL!

Reznikov, istihbarat birimine göre Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma olasılığının bulunduğunu ve bunun için en muhtemel zamanın, gelecek yıl ocak sonu olduğunu kaydetti.

Bunun zorunlu değil, muhtemel bir senaryo olduğuna dikkati çeken Reznikov, görevlerinin bunun yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.