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Giriş Tarihi: 3.12.2021 17:04 Son Güncelleme: 3.12.2021 17:04

İpler iyice gerildi: Ukrayna tarih verdi! Tüm senaryolara hazırız

AA
İpler iyice gerildi: Ukrayna tarih verdi! Tüm senaryolara hazırız

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim git gide tırmanırken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, yaptığı açıklamasında tarih verdi. Krizin tırmanacağı tarihi işaret eden Reznikov, Ukrayna sınırları civarında yaklaşık 94 bin Rus askeri olduğunu belirtip tüm senaryolar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında Donbass krizi sürerken taraflardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma ihtimaline işaret ederek bunun için en muhtemel zamanın, 2022 Ocak sonu olduğunu kaydetti. Reznikov, parlamentoda Rusya ile krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SINIRDA 94 BİN RUS ASKERİ VAR

Ukrayna sınırları civarında yaklaşık 94 bin Rus askeri olduğunun tahmin edildiğini belirten Reznikov, istihbarat biriminin en kötüsü dahil, tüm senaryolar üzerinde çalıştığını aktardı.

GELECEK YIL!

Reznikov, istihbarat birimine göre Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma olasılığının bulunduğunu ve bunun için en muhtemel zamanın, gelecek yıl ocak sonu olduğunu kaydetti.

Bunun zorunlu değil, muhtemel bir senaryo olduğuna dikkati çeken Reznikov, görevlerinin bunun yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.

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İpler iyice gerildi: Ukrayna tarih verdi! Tüm senaryolara hazırız
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