Irak Belarus’taki vatandaşların tahliyesine devam ediyor

Irak hükümeti, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla girmeye çalışarak Belarus'un Polonya sınırında mahsur kalan ve geri dönmek isteyen vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor.

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'ten 420 Irak vatandaşının daha Erbil ve Bağdat havalimanlarına getirildiği duyuruldu. Iraklıların yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndükleri belirtildi.