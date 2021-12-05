Irak ordusu ve Peşmerge’den, DEAŞ’a karşı anlaşma

IRAK
ordusu ile Peşmerge güçleri arasında terör örgütü DEAŞ'a karşı merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki güvenlik boşluğu olan bölgelerde işbirliği anlaşması yapıldı. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver
başkanlığındaki heyet ile yapılan toplantıda, teröre karşı tüm kentlerde güvenliğin temin edilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu kapsamda merkezi hükümet ile IKBY arasında iş birliğini arttırma ve istihbarat paylaşımını güçlendirme konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı. Ayrıca terörle mücadele için askeri ve güvenlik alanlarında ikili görüşmelerin devam etmesine karar verildiği ifade edildi.