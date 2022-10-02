Irak’ta binlerce kişi yine sokakta

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerinin yıldönümünde binlerce kişi yine sokaklara aktı. Göstericiler, "Halk, rejimi devirmek istiyor" ve "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganları attı. Irak hükümet güçleri, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. 2019'da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösterilerde 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.