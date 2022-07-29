Irak’ta gergin bekleyiş sürüyor

Son zamanlarda Türkiye karşıtı kirli bir propagandanın yürütüldüğü Irak'ta siyasi istikrarsızlık gideerk büyüyor. Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es- Sudani'ye tepkiler sürüyor. Ülkedeki en büyük Şii gruplardan olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine önceki gün yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'deki parlamento binasını basmıştı. Sadr Hareketi, İran destekli bir aday istemediklerini ilan etti. Ülkede hükümet 10 aydır kurulamıyor. Irak'ta cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor.