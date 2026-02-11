Irak’ta hükümet kurulamıyor

IRAK hükümetinin kurulması çabaları durma noktasına geldi. Şarku'l Avsat'a konuşan kaynak, hükümetin kurulmasındaki gecikmenin muhtemelen bölgesel gerilimlerin sona erme biçimi ve Washington ile Tahran arasında bir çatışma olasılığıyla ilgili olduğunu belirterek, siyasi güçlerin özellikle Şii güçlerin, hükümet kurma sürecinde Amerikan ve İran'ın rolünün etki boyutunun farkında olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı seçimi ve hükümetin başına geçecek kişi konusunda siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın karmaşıklığı nedeniyle çıkmazın aylarca süreceği tahmin ediliyor.