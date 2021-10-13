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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Irak’ta iki ay önce ölen aday, milletvekili seçildi

Irak’ta iki ay önce ölen aday, milletvekili seçildi
IRAK'TA milletvekili seçimini kazananlar arasında yer alan Hıristiyan kadın aday Ensam Manueyl İskender'in iki ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bağımsız milletvekili adayı İskender, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde 2 bin 397 oy alarak Hıristiyanlara ayrılan kotadan seçimi kazandı. Ancak İskender'in Kovid-19'a yakalanarak iki ay önce hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Irak'taki Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde tespit edilen sandıkların elle yeniden sayımının bir hafta içinde sona ereceğini açıkladı.
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Irak’ta iki ay önce ölen aday, milletvekili seçildi
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