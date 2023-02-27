Irak’ta itirazlar üzerine yeni seçim yasası tasarısının görüşmeleri ertelendi

Tasarının bugün Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolar ve itirazlar üzerine Meclis Başkanlığı, tasarının görüşmelerini 5 gün sonraya erteledi.

Irak'ta hükümet ortağı Şii, Sünni ve Kürt partilerin hazırladığı yeni seçim yasası tasarısıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine dönülmek isteniyor.

Bazı küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Siyasetten çekilen Iraklı Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin de seçim yasasında eskiye dönüşe karşı çıktığı biliniyor.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde kullanılmıştı.