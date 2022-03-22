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Giriş Tarihi: 22.3.2022 03:58

Irak'ta toplu mezardan 143 ceset çıkarıldı

AA
Irak’ta toplu mezardan 143 ceset çıkarıldı

Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Kalıntıların, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da etkin olduğu dönemde öldürülen kişilere ait olduğu tahmin ediliyor

Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezardan 143 ceset kalıntısı çıkardı. Cesetlerin Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.

Irak'taki toplu mezarlarda 6 ila 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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Irak'ta toplu mezardan 143 ceset çıkarıldı
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