İran askeri tesis saldırısında Kuzey Irak şüphesi

Sitenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsfahan'da birkaç gün önce meydana gelen sabotaj eyleminde kullanılan patlayıcılı teçhizat, bir yabancı güvenlik teşkilatının talimatı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki İran devrimi karşıtı Kürt grupların aracılığıyla ülkeye sokulmuştur." ifadeleri kullanıldı.