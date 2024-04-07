İran: Bütün İsrail elçilikleri hedefimizde

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği füze saldırısı sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail Büyükelçiliklerinin hiçbirinin artık güvenli olmadığı konusunda uyardı. İran'ın dini liderinin kıdemli danışmanlarından Yahya Rahim Safavi'nin, Tahran'ın İsrail'le çatışmayı "meşru ve yasal bir hak" olarak gördüğünü söyledi. İran'ın yarı resmi yeni ajansı ISNA da İsrail'i vurabilecek kapasitede olduğunu söylediği dokuz farklı İran füzesinin sergilendiğini belirten bir grafik yayınladı. Geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen hava saldırısında aralarında 2 genaralin de bulunduğu 7 ordu mensubu öldürülmüştü.Tahran, ABD ve İsrail'i saldırdan sorumlu tutmuştu.