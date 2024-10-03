İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Siyonist İsrail’i hedef aldı: Direniş asla yok olmayacak!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı görüşmede, "Bugün Siyonist rejim, Gazze'de cinayet ve soykırım işlemeye cesaret ediyorsa bu İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve kayıtsızlığından kaynaklanıyor. Eğer bu saldırılara karşı birleşmezsek Gazze ve Lübnan'dan sonra sıra başka İslam ülkelerine gelecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. Pezeşkiyan görüşmede, Suudi Arabistan'ı kardeş ülke olarak gördüklerini belirterek, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak daha fazla dayanışma ve iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.