İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye dahil bölge ülkelerine iş birliği çağrısı

"İran müzakereye açık"



Avrupa ülkeleri ile ilişkilerine değinen Pezeşkiyan, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın İran'a verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek İran'ın yerine getirilmeyen sözler karşısında tek taraflı olarak nükleer anlaşmaya dönmesinin gerçekçi olmayacağını vurguladı. Buna rağmen ülkesinin karşılıklı saygı çerçevesinde "diyalog" ve "müzakereye" açık olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Avrupa ülkeleri ile İran arasında sayısız iş birliği fırsatları bulunmakta. Ekonomi, enerji güvenliği, transit geçişler, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele bu çerçevede iş birliğine açık konular" ifadelerini kullandı.

"Washington yönetimi artık İran gerçeğini görsün ve çatışmadan uzak bir politika geliştirsin"



Son olarak ABD'ye mesaj gönderen Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir şekilde baskı altına girmediğini ve bunun ABD yönetimi tarafından da anlaşıldığını belirtti. Pezeşkiyan, "ABD yönetimi 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasında tek taraflı olarak çekildi ve ülkemize yönelik ekonomik bir savaş başlattı. Bunun yanı sıra Kasım Süleymani gibi ülkemizin önemli komutanlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığı şeklinde bir algı oluşturularak ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik baskının gerekçesi yapıldı. Bir kez daha dünyaya ilan ediyorum, İran İslam Cumhuriyetinin nükleer programı barışçıldır. ABD yönetimi geçmişteki hatalı politikalarından vazgeçerek mevcut pozisyonunu değiştirsin. Washington yönetimi artık İran gerçeğini görsün ve çatışmadan uzak bir politika geliştirsin" ifadelerini kullandı.