İran cumhurbaşkanı seçimleri için harekete geçti: Eski komutan aday

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin üçüncü gününde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ile reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı. Hakkaniyan ve Pezeşkiyan, başvuru sürecinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaptı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, ülkede seçimlere halkın katılımının artırılması gerektiğini belirtti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikalarını uygulamak istediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Ülkenin sorunlarını çözebilmek için tüm gruplar ve cenahlar arasında insicamı ve birliği sağlamalıyız." dedi.

Her konuda siyaseti karıştırmadan işin ehline verilmesinin önemini vurgulayan pezeşkiyan, "Bilim adamlarına, alimlere ve ehil insanlara işi teslim etmeliyiz." diye konuştu. Eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ise başvuru sonrasında yaptığı konuşmada, adaylık kararının "kendi kişisel kararı" olduğunu söyledi.

Ülkenin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Hakkaniyan, "Halkın ortak aklından faydalanmalı ve ülkenin kapasitelerini kullanmalıyız." dedi. Eski Milletvekili Ahmed Resulinejad da adaylık başvurusunda bulunurken seçimler için toplam aday adayı sayısı 12 oldu.

MESUD PEZEŞKİYAN

Eski Sağlık Bakanı ve reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Pezeşkiyan'ın son seçimlerde Tebriz'den birinci sırada Meclis'e girmeyi başarması sonrasında Hamaney'in kendisine aday olma izni verilmesi konusunda talimat verdiği iddiaları çeşitli kaynaklar tarafından dillendiriliyor.