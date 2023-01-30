Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran depreminde yaralı sayısı yükseliyor
Giriş Tarihi: 30.1.2023 15:51

İran depreminde yaralı sayısı yükseliyor

İran’da 28 Ocak’ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısının arttığı bildirildi. Yetkililer şimdiye dek 3 kişinin hayatını kaybettiği depremde 1167 yaralının olduğunu açıkladı.

AA
İran depreminde yaralı sayısı yükseliyor

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 1167'ye çıktı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde yaralananlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

70 KÖY DEPREMDEN ETKİLENDİ

Mutemediyan, "Hoy kentindeki depremde şu ana kadar yaralananların sayısı 1167 olarak tespit edildi." dedi.

İranlı yetkili, depremden etkilenen 70 köydeki evlerin yüzde 20 ile 70 hasar gördüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, İran'ın Hoy kentinde yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İran Acil Durum Başkanı Mücteba Halidi, dün yaptığı açıklamada, Hoy kentindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran depreminde yaralı sayısı yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA