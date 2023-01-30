İran depreminde yaralı sayısı yükseliyor

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 1167'ye çıktı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde yaralananlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

70 KÖY DEPREMDEN ETKİLENDİ

Mutemediyan, "Hoy kentindeki depremde şu ana kadar yaralananların sayısı 1167 olarak tespit edildi." dedi.

İranlı yetkili, depremden etkilenen 70 köydeki evlerin yüzde 20 ile 70 hasar gördüğünü kaydetti.