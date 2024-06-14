İran eski Cumhurbaşkanı Hatemi desteklediği adayı açıkladı

Görüşmede, cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan "birçok değerli ismin" Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Hatemi, "Adaylar onay almadan önce de söylediğim gibi Reform Cephesi adaylarını destekleme konusunda kararlıyım" dedi.

Hatemi, "Milletin maslahatını, refahını ve reformlar isteyen bir vatandaş olarak Dr. Pezeşkiyan'a oy vereceğimi duyuruyorum" ifadelerini kullandı.