İran gövde gösterisi yaptı! 1400 kilometreden vuracaklar...

Sıvı yakıtlı, karadan karaya ve 1400 kilometre menzili olduğu belirtilen balistik füzenin sabit ve hareketli platformlardan fırlatılabilme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sergilenen balistik füzeyle ilgili bilgi veren Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Bu füze, fırlatıldıktan sonra dünya atmosferine sesten 8 kat hızlı şekilde giren hassas güdümlü orta menzilli balistik bir füzedir." dedi.