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Giriş Tarihi: 1.11.2021 23:18

İran ile Irak arasında 31 askerin cenazesi takas edildi

İHA
İran ile Irak arasında 31 askerin cenazesi takas edildi

İran-Irak Savaşı’nda hayatını kaybeden 11’i Iraklı, 20’si İranlı toplam 31 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi

İran-Irak arasında 1980'de başlayan ve 8 yıl süren savaşta hayatını kaybeden 11'i Iraklı, 20'si İranlı olmak üzere toplam 31 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ile Irak arasında imzalanan anlaşma uyarınca Irak İnsan Hakları Müdürlüğü'ne bağlı Esir ve Kayıp Bölümü tarafından Basra ve Maysan operasyon bölgesinde iki ülke arasında cenaze takası yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, takasın Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin katıldığı törenle el-Şelamce Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

20. yüzyılın en uzun ve en kanlı savaşı olan İran ile Irak Savaşında her iki taraftan da 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İran ile Irak arasında 31 askerin cenazesi takas edildi
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