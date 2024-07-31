İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Haniye suikastı sonrası olağanüstü toplandı





"Şehidin akan kanı boşa gitmeyecek"



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Haniye'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin milleti ve direniş gruplarına başsağlığı diledi. Kenani, Haniye'yi hedef alan saldırının nasıl gerçekleştirildiği konusunda ayrıntıların yetkililer tarafından açıklanacağını belirterek, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek. Kardeşim Haniye'nin Tahran'daki bu şehadeti İran ile Filistin ve direniş arasındaki derin ve güçlü bağı daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.