İran Mossad ajanı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi idam etti

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişinin İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde tutulduğu cezaevinde sabah saatlerinde idam edildiği belirtildi.

Gizli bilgiler topladığı belirtilen şahsın Mossad da dahil olmak üzere yabancı servislerle iletişim kurduğu ve söz konusu bilgileri istihbarat servisleriyle paylaştığı ifade edildi. Şahsın yakalandıktan sonra "gizli bilgiler toplayarak paylaşmak" ve "İran aleyhine casusluk ve propaganda yapmak" suçlamalarıyla hakkında dava açıldığı, daha sonra idama mahkum edildiği kaydedildi.