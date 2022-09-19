İran: New York’ta ABD’li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 5 gün sürecek ziyaretine değinen Kenani, ziyaret sırasında nükleer müzakerelerin tartışılmasına yönelik planlanmış bir program olmadığını belirtti.

Genel Kuruldaki oturum aralarında müzakereci taraflarla yaptırımların kaldırılması için görüşmeler yapılması ihtimali olduğunu söyleyen Kenani, ABD'li yetkililerle ikili bir diyaloğa girilmeyeceğini dile getirdi.

İran'ın hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadığını kaydeden Kenani, müzakereleri anlaşmazlıkları çözmenin doğru, mantıklı ve makul bir yolu olarak gördüklerini ifade etti.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yeniden başlayan çatışmalara da değinen Kenani, çatışmaları sona erdirmek ve gerilimi azaltmak için siyasi çözüm ve diyaloğun gerekliliğine inandıklarını belirtti.

Çatışmaları sona erdirmeye yardımcı olacak bölgesel girişimler gerektiğini vurgulayan İranlı Sözcü, bu kapsamda Türkiye ve Rusya gibi bölge ülkelerinin girişimlerini önemsediklerini söyledi.

Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan'la dostane ilişkileri bulunan İran'ın gerilimi sona erdirmek ve farklılıkları çözmek için yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.