İran o görüntüleri yayınladı: Balistik füzeler burada depolanıyor!

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran'ın ilk defa kendi topraklarından Israil'e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

İranlı komutan Selami de, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.