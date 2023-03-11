İran-Rusya arasında yeni iş birliği! Tamamen kesinleşti

Ülke medyasında yer bulan haberlere göre, İran, Rusya'dan öncelikle 24 savaş uçağı alacak.

Tahran'ın 2015'te BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağı 2020'de kaldırılmıştı. Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Ambargolar nedeniyle uzun bir süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.