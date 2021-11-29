İran: Türkiye ile ilişkileri çok yönlü geliştireceğiz

İRAN Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi
arasında Türkmenistan
'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15
. Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin son derece dostane ve samimi bir ortamda yapıldığını aktaran Abdullahiyan, "İlişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi ve bazı engellerin kaldırılması kararlaştırıldı" dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade
, Viyana
'da dün başlayan nükleer müzakerelerde ABD heyetiyle ikili bir görüşme yapılmayacağını söyledi.