İran ve Irak, askerlerin kemiklerini takas etti

Irak ve İran, iki ülke arasında yıllarca süren savaşta hayatlarını kaybeden 45 askerin kemiklerini takas etti. Irak'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Irak'ın İran topraklarında bulunan 9 askerin kemiklerini teslim aldığını, İran'ın ise ICRC'nin desteğiyle 36 askerin kalıntılarını iade ettiğini açıkladı. Transfer iki ülke arasındaki Şelemçe sınır kapısında gerçekleşti. İki ülke, 1980'den 1988'e kadar yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı bir savaş yaşadı. 2008 yılında iki ülke, kayıp kişilerin kalıntılarının teslim edilmesi konusunda anlaştı. O zamandan beri yüzlerce askerin kalıntıları iade edildi.