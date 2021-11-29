Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran: Yaptırımlar kalkmadan anlaşma olmaz
Giriş Tarihi: 29.11.2021 22:43

İran: Yaptırımlar kalkmadan anlaşma olmaz

İHA
İran: Yaptırımlar kalkmadan anlaşma olmaz

Nükleer müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, “ABD yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz” dedi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, yeniden başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yedinci oturumu sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakıri, önceliklerinin ABD yaptırımlarının kaldırılması olduğunu belirterek, "Bugün nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerle birlikte görüşlerimizi paylaştık. Görüşmemizde geldiğimiz noktanın sorumlusunun ABD olduğunu belirttik" ifadelerini kullandı. Bakıri, "ABD yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz" dedi.

Müzakerelerde önceliklerinin ABD yaptırımlarının kalkması olduğunu belirten Bakıri, yaptırımların görüşmelerde ana konu başlığını oluşturduğunu aktardı. Bakıri, "İran olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uyduğumuzu kanıtladık. Adil ve İran halkının çıkarlarının korunduğu bir anlaşma istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için ABD yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yedinci turuna yarın devam edilecek. Yarın gerçekleşecek oturumda, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ele alınacağı belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İran: Yaptırımlar kalkmadan anlaşma olmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA