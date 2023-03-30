İran: Yunanistan’da Yahudilere yönelik saldırı planıyla ilgimiz yok

İran, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çoğunlukla Yahudi toplumunun gittiği bir restorana ve sinagoga saldırı planıyla bağlantılı olduğuna dair iddiaları reddetti. İran'ın Atina Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, siyonist kaynakların yaydığı söylentileri ve İran'a yönelik asılsız suçlamaları şiddetle reddediyor." denildi.

"SENARYO UYDURUYORLAR"

İsrail'deki hükümete yönelik geniş kapsamlı protestolara işaret edilen açıklamada, "Uydurdukları senaryolarla, halkın dikkatini içinde bulundukları iç krizden uzaklaştırmaya amaçlıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Yunan Terörle Mücadele Biriminin çalışmaları sonucu terör eylemi hazırlığı içinde oldukları öne sürülen İran asıllı iki Pakistanlının gözaltına alındığını duyurmuştu. İsrail ise saldırıyı İran'ın planladığını ve Mossad'ın yardımıyla engellendiğini öne sürmüştü.