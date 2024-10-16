İran’a misilleme ‘an meselesi’

İsrail'in İran'ın 1 Ekim'de yaptığı füze saldırısına vereceği cevap merak konusu iken bunun 'an meselesi' olduğu iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyondaki haberde, ordunun, İran'a verilecek karşılıkta hedef alınması planlanan noktalarının listesini Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a sunduğu belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Tel Aviv yönetiminin, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılıkta hedef alınacak noktalara ilişkin kararını verdiği kaydedildi. Bir İsrailli yetkili, "Hedefler açık. (Karşı saldırı) Şimdi an meselesi" ifadesini kullandı.Haberde ayrıca İsrail yönetiminin İran'a saldırı planını genel hatlarıyla ABD ile paylaştığı ancak hangi noktaların hedefleneceğine ilişkin ise detay vermediği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçları sona erdirmesi için bu rejimin destekçilerine daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise ABD'nin İsrail'e THAAD adıyla bilinen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemleri konuşlandırmasının yeni bir durum olmadığını ve durumu psikolojik savaşın bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi.