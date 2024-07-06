İran’a Türk lider

İran'da İbrahim Reisi'nin beraberindeki heyetle birlikte helikopter kazasında ölmesi üzerine yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimini Türk asıllı reformist aday Mesud Pezeşkiyan kazandı. Önceki gün yapılan seçiminin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan yüzde 53.7 oy oranıyla zafer kazandı. Muhafazakâr Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kaldı. Ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olon Pezeşkiyan, 2005'ten sonra İran'da cumhurbaşkanı seçilen ilk reformist isim oldu."Türk" kimliği ile gurur duyduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İran'ın Batı'yla iyi ilişkiler kurması gerektiğini savunuyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı yüzde 49 oldu.