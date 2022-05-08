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Giriş Tarihi: 8.5.2022 11:39 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:46

İran'ad hava kirliliği alarmı! Durum çok ciddi, okullar bile tatil edildi

AA
İran’ad hava kirliliği alarmı! Durum çok ciddi, okullar bile tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği alarmı veriliyor. Kirliliğin yüksek seyretmesi nedeniyle ilkokullar tatil edilidi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi" sözlerine yer verildi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilkokullar tatil edildi. İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Meleki, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi." ifadesini kullandı. Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 201 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğinin tespit edildiğini dile getiren Meleki, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin de dışarıda spor yapmalarının yasak olduğunu kaydetti.

İLK 3 ŞEHİR ARASINDA

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

HAVA KİRLİLİĞİ KALİTESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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İran'ad hava kirliliği alarmı! Durum çok ciddi, okullar bile tatil edildi
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