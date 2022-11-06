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Giriş Tarihi: 6.11.2022 15:00 Son Güncelleme: 6.11.2022 15:04

İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü

AA
İran’da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü

İran'da bir askerin 4 silah arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Saldırganın olay yerinde yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiği ifade edildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentinde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi. İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlanan habere göre, Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad konuyla ilgili açıklama yaptı. Seyyad, Bampur'daki kontrol noktasında, bir askerin açtığı ateş sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ileri süren Seyyad, saldırganın olay yerinde yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini aktardı. Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaleti son günlerde rejim karşıtı protestolara ve emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahalesine sahne oluyor.

Eyalette, son iki aydır yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi öldürülürken, 10'a yakın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

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İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü
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