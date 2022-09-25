İran’da can kaybı 41’e yükseldi

İRAN'DA 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler hız kesmiyor. Türkiye dahil dünyanın farklı ülkelerinde de İranlı protestocularla dayanışma gösterileri düzenleniyor. İran devlet televizyonu gösterilerde şimdiye kadar ölenlerin sayısının resmi olmayan bilgilere göre 41'e yükseldiğini duyurdu. Sivil kaynaklar ise bu rakamın çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı. Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.