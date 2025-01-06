İran’da estetik yaş sınırı 14’e düştü

İran'da estetik operasyonlarda yaş sınırı 14'e kadar düşürüldü. Estetik operasyonlarda yaş sınırı hakkında açıklama yapan Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Rezmpa, "Bilimsel açıdan bu yaş düşmüştür ve kızlar 14 yaşından itibaren, erkekler ise 16 yaşından sonra ameliyat için uygun koşullara sahiptir" dedi. Daha önce yaş sınırının 18 olduğuna işaret eden Rezmpa, yaşın yanı sıra büyüme, fiziksel ve psikolojik gelişim ile ruhsal ve kişisel olgunluğun da bu konuda etkili olduğunu ifade etti. Estetik ameliyatlarda gözle görülür bir artış olduğunu dile getirdi. İran'da estetik ameliyatlarda yaşanan bu artışın arkasında akran zorbalığı, medya ve kültürel etkilerin yattığı değerlendiriliyor.