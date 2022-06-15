İran’da kanlı doğum günü partisi: Helyum gazı içeren balon patladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, akşam saatlerinde Şehriyar bölgesindeki Meryem kasabasında bir kafede düzenlenen doğum günü partisi sırasında önce bir patlama meydana geldi, sonrasında ise yangın çıktı.

İran'da kanlı doğum günü faciası: 4’ü çocuk 8 ölü | Video

Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, yangında 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Fethi, 3 çocuk, 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde, 3 yaşındaki bir çocuğun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.