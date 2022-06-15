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Giriş Tarihi: 15.6.2022 16:20

İran'da kanlı doğum günü partisi: Helyum gazı içeren balon patladı

AA
İran’da kanlı doğum günü partisi: Helyum gazı içeren balon patladı

İran'da bir kafede doğum günü kutlaması sırasında dehşet yaşandı. Dün akşam saatlerinde parti sırasında helyum gazı içeren bir balon patlayarak alev aldığı 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, akşam saatlerinde Şehriyar bölgesindeki Meryem kasabasında bir kafede düzenlenen doğum günü partisi sırasında önce bir patlama meydana geldi, sonrasında ise yangın çıktı.

İran'da kanlı doğum günü faciası: 4’ü çocuk 8 ölü | Video

Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, yangında 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Fethi, 3 çocuk, 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde, 3 yaşındaki bir çocuğun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Fethi, patlamaya kafede bulunan helyum gazı içeren balonun yol açmış olabileceğini ancak olayın hala araştırıldığını ifade etti.

KAFEDE ÇIKAN YANGINDA ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Şehriyar Savcılığı ise mekanın bir bodrum katında bulunduğunu, ilk bulgulara göre helyum gazı içeren bir balonun patlayarak alev aldığını sonrasında ise kafenin her tarafına yayılan alevlerin yangına yol açtığını açıkladı.

Açıklamada, mekanın alev almasından sonra, insanların kafenin arka tarafında bulunan mutfağın yanına kaçtığı ancak burada dumandan boğularak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

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İran'da kanlı doğum günü partisi: Helyum gazı içeren balon patladı
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