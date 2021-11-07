Edinen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde İran'ın Merivan bölgesindeki uluslararası taşımacılık yolunda meydana geldi.

Firması ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak devrildi.

Devrilen TIR'ın termokin dorsasında bulunan tavuk kolilerin bir kısmı etrafa saçıldı. TIR sürücüsü canıyla uğraşırken yoldan geçen İranlılar ve haber alanlar otomobilleriyle ve motosikletlere kilometrelerce kuyruk oluşturarak, tavuk kolilerini yağmalayarak aldıkları tavuk kolilerini otomobil ve motosikletlere yükledi.



İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı

Görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturan İranlılar, kaza yapan TIR'a doğru koşarak aldıkları tavuk kolileri otomobil ve motosikletlere yüklediği görüldü.

Bu durum karşısında şok olan sürücü yağmalama yapanlara karşı çıkmaya çalıştı ancak engellenerek korkudan yükünün çalınma anlarını izlemek zorunda kaldı.

Kazada sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi.