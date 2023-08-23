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Giriş Tarihi: 23.8.2023 12:07

İran’da kum fırtınası yüzlerce kişi etkiledi

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası etkili oldu. Şiddetli fırtınada 488 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
İran’da kum fırtınası yüzlerce kişi etkiledi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

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İran’da kum fırtınası yüzlerce kişi etkiledi
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