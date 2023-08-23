İran’da kum fırtınası yüzlerce kişi etkiledi

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.