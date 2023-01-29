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Giriş Tarihi: 29.1.2023 09:35 Son Güncelleme: 29.1.2023 09:59

İran'da meydana gelen deprem 2 can aldı!

İran'da dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 664 kişi ise yaralandı.

AA
İran’da meydana gelen deprem 2 can aldı!

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

70 KÖYDE HASAR

Yaralılardan 16'sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti. Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi. İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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İran'da meydana gelen deprem 2 can aldı!
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