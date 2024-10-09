İran’da nükleer doktrin çıkışı

İsrail tarafından intikam saldırısı tehdidi altında olan İran'da 39 milletvekili nükleer silah fetvasının değiştirilmesini istedi. İran Meclisi'nde 39 milletvekilinin yazdığı savunma doktrininin tekrar gözden geçirilmesini içeren mektup, Ulusal Güvenlik Yüksek Şûrası'na sunuldu. İran'ın savunma doktrini, İran lideri Ali Hamaney'in aralarında "nükleer silahın" da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğu fetvasını içeriyor.Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları görüşmede Tel Aviv'in İran'a vereceği karşılığı ele aldı. İsrail basını, Kirya Askeri Üssü'nde yapılan güvenlik toplantısında, İran'a saldırıya ilişkin önemli kararlar alındığını yazdı. İsrailli bir yetkili, alınan kararlar doğrultusunda Tel Aviv yönetiminin şimdilik İran'ın askeri tesislerine yönelik saldırıya odaklandığını ifade etti.