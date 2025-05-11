İran’da o suçu işleyene idam cezası uygulandı
İran'da cinsel saldırı suçundan idama mahkum edilen bir kişinin cezası infaz edildi.
İran'ın Simnan eyaletinde bir mahkum idam edildi.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Simnan Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.
Ekberi, "Şehrodlu genç bir kadına cinsel saldırıda bulunan kişi, idam edildi" dedi.
İranlı yetkili, infazın, adli sürecin tamamlanması ve cezanın Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından uygulandığını kaydetti.