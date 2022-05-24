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Giriş Tarihi: 24.5.2022 10:08

İran'da savaş uçağı düştü! Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

AA
İran’da savaş uçağı düştü! Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

İran'da henüz bilinmeyen nedenle savaş uçağı düştü. Kaza sonucunda pilot Binbaşı Kasım Zamani ve yardımcı pilot Teğmen Muhammed Cevad Bay hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiği bildirildi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Can Nesari, savaş uçağının Nain şehrinin Enarek bölgesinde düştüğünü belirtti.

PİLOT VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Nesari, eğitim uçuşu yapan uçağın saat 08.30'da düştüğünü ve düşme nedeninin henüz bilinemediğini aktardı. Kazada, pilot Binbaşı Kasım Zamani ve yardımcı pilot Teğmen Muhammed Cevad Bay'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İran'da savaş uçağı düştü! Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
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