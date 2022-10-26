İran’da türbeye saldırı: 15 ölü

İRAN'IN Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Öte yandan gözaltına alındıktan sonraki vefatıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çaplı protestolara neden olan Mahsa Emini, ölümünün 40. gününde mezarı başında anıldı. Binlerce kişi, Emini'yi anmak için Sakkız kentindeki mezarına yürüdü. Mezar başında toplanan kalabalık, "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganları atarak rejimi protesto etti. Anma merisimi öncesinde Emini'nin memleketinde "grip salgını" iddiasıyla üniversiteler dahil tüm okullar tatil edilmişti.