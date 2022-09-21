İran’daki ’Mahsa Emini’ protestolarında 3 kişi hayatını kaybetti

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve "Diktatöre ölüm", "Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim" şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.