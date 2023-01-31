İran’dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın açıklamalarına tepki

İran'ın, nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca dile getirdiğini söyleyen Kenani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tekrarlanan raporları da bunu doğruluyor. İran'ın ulusal güvenlik doktrininde nükleer silah edinmenin yeri yok." ifadelerini kullandı.

Kenani, ülkesinin, nükleer alandaki bilimsel ve teknolojik ilerlemesini sekteye uğratmadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na üye bir ülke olarak, sahip olduğu haklara dayanarak kalkınması için her adımı da atacağını kaydetti.

İran'ın kendi topraklarına ve çıkarlarına yönelik en ufak bir tehdit ve saldırıya tahammülünün olmadığını belirten Kenani, "Amerika hükümeti, İran'ın saldırganlara sert ve pişman edici şekilde cevap verdiğini çok iyi bilir." açıklamasını yaptı.