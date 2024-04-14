İran’dan İsrail’e misilleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece İsrail'e 100'den fazla kamikaze İHA ve balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise tüm hava savunma ve saldırı sistemlerinin alarmda olduğu belirtildi. İran'ın saldırılarında İsrail'e ulaşan füze ve İHA'ların oluşturduğu hasar ve can kayıpları konusunda bir açıklama yapılmadı. SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDIİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısına hazır olduklarını söyledi. Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız" ifadesini kullandı. İsrail'de savaş kabinesi de Başbakan Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplandı. Ayrıca İsrail hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hemen ardından Irak ve Lübnan da hava sahasını kapattığını açıkladı.Gelişmeler üzerine ABD Başkanı Joe Biden tatilini yarıda kesip Beyaz Saray'a döndü. Biden'ın, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip edeceği bildirildi. Beyaz Saray'dan da İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğu açıklaması geldi.Bu arada İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti. Aştiyani, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da "ABD'ye gerekli uyarıları yaptık" dedi. İran'ın beklenen misillemeyi doğrudan İsrail topraklarına saldırı şeklinde yöneltmesi bölgede savaşın yayılma endişelerini de artırdı.İran'ın başlattığı saldırıların ardından yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), İran'ın başkenti Tahran'a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Pegasus Havayolları da bölgeye 2 gün boyunca bölgeye seferlerini iptal etti.