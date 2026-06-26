İran’dan komşu ülkelere uyarı: Tahran kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecek

İran basını, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından hazırlanan bir bildiriyi yayımladı.

"İRAN, TEHLİKELİ EYLEMLERE KARŞI CEVAP HAKKINI SAKLI TUTAR"

Bildiride, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü faaliyetlerin İran'a doğru gerçekleştiği kaydedilerek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı. ABD'nin, İsrail'i 'kontrol altına' alamaması halinde, İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu da ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör