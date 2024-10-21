İran’dan nükleer saldırı uyarısı

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinin ardından Tel Aviv'in ne zaman misilleme yapacağı tartışmaları sürüyor. İsrail kabinesi saldırı konusunda yine karar varemedi. İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığını öne sürdü. Öte yandan İsrail'in Tahran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerinin sorulması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) protesto notası verdiklerini aktardı. Sözcü ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin çok ayrıcalıklı olduğunu belirterek, iki ülkenin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması için çaba harcadığını belirtti.